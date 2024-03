Vaticano | Papa apre Anno giudiziario | “Coraggio per accertare verità”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 2 marzo 2024) Il pontefice, colpito da bronchite, chiede di leggere a un collaboratore: "Ho preparato un discorso ma come si vede non sono in capacità di leggere" Ilndo l'davanti al Tribunale, ancora una volta si scusa per non potere leggere il discorso affidato al collaboratore mons. Ciampanelli: "Ho preparato un discorso ma