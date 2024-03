Vasseur l’ottimista | «Abbiamo chiuso a due secondi da Perez | va bene»

(Di sabato 2 marzo 2024) Frédéric, team principal Ferrari, ha parlato al termine del gp del Bahrain della prestazione di Sainz e Leclerc: «Ci aspettavamo di meglio, ma considerando tutto è un buon risultato. Non ci aspettavamo il problema con i freni di Leclerc, Sainz ha rimontato e lottato con. Sapevamo della differenza gomme e volevamo mettere pressione, ma non è stato abbastanza.a dueda, va. Per Leclerc 20 giri difficili, ma ha fatto un buon lavoro portando a casa i punti del quarto posto in queste circostanze. Verstappen? È stato talmente avanti che ha spinto e risparmiato batteria, ma nei 57 giri ha fatto tanto. È andata meglio dello scorso anno, ma siamo a 4-5 decimi al giro dietro».: «Arabia? Sarà una gara ...

