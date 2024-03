Vannacci persona pericolosa La censura di Facebook travolge il generale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024)ha deciso di eliminare un post di sostegno alRobertoche il sindaco del comune del Riminese, Pennabilli, Mauro Giannini, aveva postato sul suo profilo. Il primo cittadino è già noto per aver più volte in passato dichiarato di voler morire “con la camicia nera”, per aver emanato una discussa ordinanza anti-migranti e per prese di posizione ritenute omofobe. Secondo quanto raccontato sulla stampa locale, il primo cittadino si sarebbe visto eliminato il post con la motivazione 'abbiamo rimosso il tuo post perché contiene simboli o elogio e sostegno nei confronti di persone che consideriamo pericolose'. Giannini prendeva le difese di alcune posizioni che il militare ha avanzato nei suoi scritti: “I patrioti non si toccano, i patrioti si onorano, i patrioti sono il cuore e la luce della patria. Il ...