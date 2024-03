Vannacci e la democrazia raddrizzata con la dittatura

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) La ricerca disperata del dibattito – seppur greve – che possa alimentare le vendite ha portato il Corriere della sera a intervistare per l’ennesima volta il generale Roberto. Il militare ha potuto così per l’ennesima volta coronare la proiezione di sé stesso povero censurato in un Paese che tratta i suoi rigurgiti scritti come libri, le sue idee primitive come vangeli apocrifi e i suoi desideri come destini di una nazione. In quell’intervista non c’è nulla di diverso dalsmo che ci frantuma da mesi: un tizio dice cose cretine per diventare popolare, la popolarità delle sue cose cretine lo mette di fronte alle sue responsabilità, quello frigna urlando alla censura (e invece è solo gente che sottolinea la cretineria delle sue affermazioni) e infine un partito cretino gli offre una candidatura e un costume di scena per la parte del ...