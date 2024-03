Valencia-Real Madrid | difese forti a confronto e il caso Vinicius

(Di sabato 2 marzo 2024) Tutto sulla sfida di Liga traper la nuova giornata di Liga dopo ildello scorso anno Con 6 punti di vantaggio sul Girona, ilstasera va aper cercare di rafforzare ancora di più la sua leadership. La differenza, finora, l’ha fatta più la tenuta difensiva che l’attacco, visto che la capolista ha incassato addirittura la metà delle reti prese dalla squadra che insegue. Non ci sarebbe da stupirsi se anche oggi Ancelotti riuscisse a tenere la porta inviolata, tenendo conto che il, nono in classifica, è reduce dallo 0-0 con il Siviglia (unico risultato a reti bianche in Liga nel 2024!) e da 180 minuti non va in gol. Però è pur vero che gli avversari al Mestalla si sanno ...

