Vaccino Covid | Madame ancora nei guai Cosa è successo

(Di sabato 2 marzo 2024) Le indagini sulla presunta emissione di false certificazioni vaccinali anti-hanno raggiunto un punto cruciale a Vicenza, dove la Procura ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per la cantante Francesca Calearo, nota come, e la tennista Camilla Giorgi, insieme ad altre 19 persone coinvolte nella vicenda. Tra gli indagati figura anche il medico Erich Volker Goepel, precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari nel 2022. Le accuse mosse agli indagati comprendono falso ideologico, corruzione e peculato, delineando un quadro giuridico complesso che ora attende la valutazione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), chiamato a decidere sull’ammissibilità delle richieste presentate dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi. Nel corso delle indagini, alcuni degli indagati hanno optato per il patteggiamento, come nel caso ...

