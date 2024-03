Vaccinazioni false | la Procura chiede processo per Madame e Camilla Giorgi

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Ladi Vicenza ha richiesto il rinvio a giudizio della cantante(Francesca Calearo all’anagrafe), della tennista professionista Camilae delle altre 19 persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il medico Erich Volker Goepel che era finito agli arresti domiciliari nel 2022. A vario titolo sono accusati dei reati di falso ideologico (è il caso di), corruzione e peculato nell’ambito dell’inchiesta sulleCovid 19 per ottenere i green pass. Ora la patata bollente passa al giudice per le indagini preliminari, che deciderà di accogliere o meno la proposta del sostitutotore Gianni Pipeschi. La dottoressa Daniela Grillone Tecioiu (difesa ...

