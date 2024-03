Uomo ucciso a Nizza Monferrato | arrestata la figlia di 18 anni | ignoto il movente

Risulta in stato di fermo una donna di 60 anni, condotta in ospedale per una serie di accertamenti e accusata di aver ucciso , nella giornata di ieri, il ... (tg24.sky)

Prato, 29 febbraio 2024 - Impossibile, per la piccola chiesa di Sant'Ippolito di Galciana, riuscire a contenere tutti coloro che sono accorsi per salutare per ... (lanazione)

Uccide la madre e si barrica in casa: arrestato: Un Uomo di 59 anni, Luca Fumagalli, è stato arrestato a Firenze per l'omicidio della madre, l'85enne Brunetta Salvestrini, uccisa nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1° marzo, poco prima dell'ora di ...today

ucciso in un cantiere edile a San Severo, chiesta l'assoluzione del reo confesso: "Fu legittima difesa": 57enne di San Severo ucciso il 20 novembre 2021, nel cantiere edile in via Cannelonga, dove erano in corso i lavori per la realizzazione della nuova curia vescovile. L’Uomo, unico imputato nel ...foggiatoday

Br, carabiniere ucciso: dopo Curcio indagato anche Moretti: L’80enne ex brigatista dissociato ha scontato 26 anni di carcere per aver ucciso il vice questore di Biella Francesco ... uno di quelli che conoscevano l’identità dell’Uomo fuggito.ilmessaggero