United Rugby Championship | la Benetton Treviso sbaglia malamente e cede ai Glasgow Warriors

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Si è appena conclusa a Monigo la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’e in campo sono scesi i padroni di casa dellae i. Un big match tra due formazioni in piena zona playoff, con i veneti a caccia di punti per risalire la china dall’attuale sesto posto, mentre gli scozzesi volevano dare una bella accelerata nella loro corsa. Ecco come è andata. Parte bene, che usa il piede per obbligarea risalire il campo dai propri 22. Campo bagnato che rende difficile il controllo dell’ovale e continua il ping pong tra le due squadre nei primi minuti del match. È però la squadra scozzese a rendersi più pericolosa e sulla touche...