Una mostra permamente per Giuliano Mauri

(Di sabato 2 marzo 2024) La memoria diin unapermanente in pieno centro, per permettere a tutti di conoscere questo grande artista. Nei 130 metri quadrati delle scuderie del seicentesco di Palazzo Barni infatti, in corso Vittorio Emanuele 17, verrà ospitata ladella collezione d’archivio dell’artista, composta da quadri, disegni, progetti, neon, vetri, tele, fotografie e tutta una eterogenea produzione che ha resotra nomi più importanti dell’arte italiana del secondo Novecento. In primavera ci sarà l’inaugurazione, con un allestimento che durerà fino a dicembre 2024 e ripercorrerà tutta la carriera dell’artista. Dal 2025 lo spazio sarà diviso in due sezioni, una permanente con le opere principali e una in movimento, in cui verranno fatte esposizioni tematiche e di approfondimento sul ...