Un sorriso per la ricerca | Lo dobbiamo a Matilde

(Di sabato 2 marzo 2024) La sofferenza e il dolore che si trasformano in impegno e speranza nella: così Patrizia Monti e il marito Luca Pizzi, genitori diHong, sono diventati “ambasciatori” dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma e ne promuovono le campagne per raccogliere fondi, come quella appena avviata in occasione della Pasqua. La loro bambina non c’è più, è volata via 3 anni fa, quando aveva solo 9 anni, vinta da una malattia terribile, un tumore solido tra i più diffusi in età pediatrica, prima causa di morte per malattia in età prescolare. Ora Patrizia e Luca sono impegnati a far conoscere l’associazione che sostiene lascientifica e sta al fianco delle famiglie, come è stata al loro fianco nei momenti più difficili. "In questo modo teniamo vivo il ricordo diper noi e per quanti ...