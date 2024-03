"Un investimento per tutti. Ci proiettiamo nel futuro"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) "Questo è un tassello, la posa della prima pietra di un percorso sulla medicina". E’ come un fiore per il sindaco di Montignoso, e presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, "un germoglio che sboccia dalla terra che vedrà la fioritura tra due anni quando qui ci sarà la nuova struttura". La Casa di comunità fa sognare, un ambizioso progetto con termine lavori alla fine del 2025 "un programma intenso fatto con Asl e Regione per dare vita a un’opera che non è solo di Montignoso ma di tutta la provincia – dice Lorenzetti –. Sarà la casa di, un luogo dove passeremo in tanti. La medicina sul territorio si amplia, questa struttura affiancherà l’ospedale per acuti e le varie strutture presenti per consentire a chiunque di utilizzare al meglio le prestazioni sanitarie. Questo è un passaggio di testimonianze verso le future generazioni". Tassello necessario ...