Un gol di Okafor consegna la vittoria al Milan. La Lazio chiude in 8

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - Un gol diall'88mo regala alun successo pesantissimo sulla, nella sfida d'apertura della 27ma giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 1-0 grazie al sigillo in extremis del giovane svizzero entrato dalla panchina ma la partita nel finale si trasforma in una corrida per le espulsioni nella ripresa di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, con i biancocelesti costretti addirittura are in otto. Annullato per fuorigioco un gol a Leao, con netta deviazione di Gila. Con questo successo la squadra di Pioli mette fine a un filotto di tre gare senza vittorie tra Serie A ed Europa League, salendo a 56 punti e portandosi momentaneamente a -1 dalla Juve seconda, mentre gli uomini di Sarri rimediano il quarto ko nelle ultime sei di campionato (secondo di fila), restando a quota 40. Più intraprendente ...

