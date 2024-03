Un futuro senza fossili | c’è qualcuno che da una posizione di comando riesce a immaginarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) La Colombia è un Paese che basa una bella fetta della sua economia sullo sfruttamento delle fonti. Secondo una logica da tempi normali e da business as usual, l’ultima cosa che dovrebbe venire in mente a chi la governa è un. Del resto è quello che fanno praticamente tutti i Paesi forti produttori di: manco ci pensano. Semmai pianificano aumenti di produzione, ad esempio con le loro compagnie di oil&gas statali, come nel caso di ADNOC-Abu Dhabi National Oil Company, il cui CEO è stato il presidente della COP28 (sic!). Ma non siamo in tempi normali. Siamo nell’era del collasso climatico conclamato, dell’ebollizione globale, del business as urgent: lo nega solo chi non ha la minima considerazione per le generazioni future. In modo patetico, grottesco, ...