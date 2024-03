Un drink con… Efrem Mattivi | “Dalla Valle Imagna a Los Angeles | così sono diventato campione del mondo di body building”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024) Per due anni consecutivi,si è affermato comedeldi natural. Nel 2022 da allenatore insieme a Marika Moro, nel 2023, invece, da concorrente. È stato l’ennesimo riconoscimento di una carriera che lo ha portato ad essere un punto di riferimento nell’ambiente bergamasco e non solo. Soprattutto perché è stato costruito partendo dal basso, dal bassissimo. Dallo scantinato di una casa a Sant’Omobono Terme, dove aveva sede la prima palestra che ha frequentato. Da Locatello, in, a Los, in California. Due mondi molto diversi. “A 14 anni non stavo bene nel mio corpo, ero in sovrappeso, giocavo a calcio. Mio fratello maggiore, invece, era molto fisicato. Per il mio compleanno mi ha ...