Un bebè su tre è figlio di stranieri Nascite a picco | in 10 anni meno 30%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) La cicogna segue rotte lontane dalla Lomellina. Alquesto traspare nell’analisi dei dati della natalità relativi allo scorso anno quando in città i nuovi nati sono stati 390, un riscontro numerico che non fa altro che confermare un trend che si è consolidato negli. Per capirlo basta fare un raffronto con i numeri del 2013: diecifa in città i nuovi nati erano stati 606, circa il 30% in più. Numeri importanti che tracciano uno scenario non proprio rassicurante per la Vigevano del futuro. Tra i 390 nuovi nati 271 sono di cittadinanza italiana; come dire che un bambino su tre ha genitori. Curioso il fatto che siano ancora pochissimi i bambini che portano il doppio cognome, quello cioè di padre e madre, possibilità concessa abbastanza di recente ma che non ha ancora preso piede a conferma del ...