Ultraleggero precipitato a Vejano | morti i romani Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata

(Di sabato 2 marzo 2024) Isononell’incidente aereo avvenuto oggi nel Viterbese. Unin fase di decollo a. L’era partito attorno alle 14 dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino e aveva fatto una sosta all’aviosuperficie di. L’aereo si è schiantato, attorno alle 16, a un chilometro dalla pista incendiandosi. Le vittime hanno 62 e 59 anni. Il luogo dell’incidente si trova in una zona impervia. Dolore e commozione per la morte dei sessantenni

Ultraleggero precipita in fase di decollo, due morti nel Viterbese: Un Ultraleggero è precipitato in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, forse per un guasto tecnico. Due uomini di circa 60 anni, a bordo del velivolo, sono morti nell’incidente. L’ultrale ...mondopalermo

Incidente aereo, è precipitato: “Ci sono morti…”: Intorno alle 16:00, un Ultraleggero è precipitato in una zona impervia, a circa un chilometro e mezzo dall’aviosuperficie locale, mietendo due vittime, di 60 e 61 anni. Le cause dell’incidente sono ...thesocialpost

Aereo Ultraleggero precipita in fase di decollo: morti due 60enni, non è riuscito a prendere quota: Precipita aereo Ultraleggero, due morti. La tragedia si è consumata oggi nel primo pomeriggio in zona Vejano, nel Viterbese, intorno alle ore 15. Le vittime sarebbero un uomo di 60 anni e uno di 61. L ...leggo