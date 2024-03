Ultraleggero precipita in fase di decollo | due morti nel Viterbese

(Di sabato 2 marzo 2024) Unto india Vejano, in provincia di Viterbo, forse per un guasto tecnico. Due uomini di circa 60 anni, a bordo del velivolo, sononell’incidente. L’era partito intorno alle 14 dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino e aveva fatto una sosta all’aviosuperficie di Vejano. L’areo si è schiantato, intorno alle 16, a circa un chilometro dalla pista incendiandosi. Il luogo dell’incidente si trova in una zona impervia, quindi per recuperare i corpi è dovuto intervenire l’elicottero del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

