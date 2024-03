Ultim’ora | pugno duro in Serie A | che stangata!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 2 marzo 2024) Clamorose novità in arrivo dopo il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, i tifosi approvano la severa decisione. In seguito alla grande sfida tra Lazio e Milan, la 27 esima giornata diA si appresta a entrare nel vivo con tre match di scena quest’oggi tra Udinese Salernitana, in campo alle ore 15, Monza Roma e infine Torino Fiorentina alle ore 20:45. Il palinsesto di domani terrà incollati tutti gli appassionati del massimo campionato italiano che assisteranno a Verona Sassuolo, Empoli Cagliari e Frosinone Lecce, sfide di vitale importanza per tutte le formazioni impegnate che si contendono un posto per continuare a giocare inA. A chiudere il quadro della domenica sportiva ci saranno Atalanta Bologna e Napoli Juventus, partite di grande fascino che diranno molto sulla corsa europea. Il turno di campionato chiuderà i battenti solo ...