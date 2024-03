Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024)dailynews radiogiornale delle informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale mentre sali bilancio dei morti nella strage per gli aiuti umanitari a casa 115 seconda Ma se il direttore dell’ospedale chiarisce che 8 feriti su 10 sono stati colpiti da proiettili non conferma questa funzione che smentisce la ricostruzione di Israele in base alla quale i soldati avrebbero sparato ma la maggior parte dei decessi sarebbe avvenuto a causa della calca per schiacciamento gli ultimi giorni io c’ho i bambini sono morti per far sapere a Massa i saluti parteciperanno ad una grande operazione con il lancio di aiuti annunciato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe biden che lavora c’è stato un poco di 3 settimane entro il Ramadan ma al momento le bombe non tacciono almeno 18 persone sono morte altre decine di Marte finito ...