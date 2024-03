Ultime Notizie Roma del 02-03-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

trasportavano depositano in maniera incontrollata ingenti quantitativi di rifiuti urbani e speciali derivanti dalle attività commerciali del mercato ortofrutticolo smaltendo li dandogli fuoco nelle aree vicino allo stesso mercato per questo i Carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato due persone Francesco ficcare Luigi festa rispettivamente di 35 e 20 anni con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti all'incendio degli stessi dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chicco forti un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo e della collaborazione con lo stato della Florida e col governo degli Stati Uniti lo ha annunciato ...