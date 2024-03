Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il governo giapponese hai preso l’elenco delle sanzioni contro la Russia per gli sviluppi della guerra in Ucraina inserendo nella lista nera 12 persone 36 organizzazioni lo riporta l’agenzia lussata l’elenco delle sanzioni con gli altri La commissaria per i diritti dell’infanzia nella regione di kaluga Irina e diceva La commissaria per i diritti dell’infanzia nelle regioni di rospo myrina Cerca scova La commissaria per i diritti umani nella Repubblica dice manzo sto tailleur di Presidente del Governo della musulmano della Repubblica cecena cugi lieve comandante del secondo Reggimento di pulizia per compiti speciali del ministero degli Affari interni della Federazione Russa nella Repubblica Cesena cara ieri il ministro degli Esteri portoghese o autogol cravino si dice ...