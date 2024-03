Ultime Notizie Roma del 02-03-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali Ines tu dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di chicoforti un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo stato della Florida governo degli Stati Uniti così non vivi il premier Giorgia Meloni in visita Washington e ringraziando le autorità americane un giorno di gioia per Chicco per la sua famiglia e per tutti noi lo avevamo promesso e abbiamo fatte Ora lo aspettiamo in Italia a giunta annunciato incontro bilaterale intanto tra Joe biden e Giorgia Meloni oltre all’annuncio del trasferimento in Italia detenuto nel colloquio sono stati trattati anche altri temi a partire dall’ immigrazione e dallo stato delle relazioni tra Stati Uniti e tali Giorgia io siamo grandi ...