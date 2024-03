Ufo a Cassino? Quando ci si aspetta qualcosa che non c’è…

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024) Era l’8 novembre 1983un uomo ed il suo cane, alle 0:15, stavano passeggiando. Nel mentre l’uomo notò un fumo biancastro, che non sembrava denso, dal quale fuoriuscì uno strano oggetto sferico rosso chiaro. La sfera sembrava avere un diametro di 30 cm, proveniente da Montee si dirigeva verso la sede della locale emittente televisiva. Ad un certo punto la nuvola inglobò nuovamente la sfera ed entrambi scomparvero. L’uomo non notò se il suo cane avesse reagito all’evento in modo anomalo, ad esempio abbaiando come potrebbero fare i cani in presenza di un fenomeno volante anomalo. L’animale non era vicino all’uomo, ma abbastanza distante, seppure non tanto da non ascoltare eventuali abbaiamenti. La sera dopo, verso le 0:30, stessa passeggiata e stesso copione con alcune differenze nel nuovo avvistamento. L’oggetto ...