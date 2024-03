UFFICIALE – Napoli-Juventus | tornelli aperti dalle ore 18

Il Napoli quest’oggi si è ritrovato nuovamente agli ordini di mister Francesco Calzona per preparare l’importante sfida contro la Juve, in programma per ... (spazionapoli)

Non arrivano news confortanti per l’attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone: in serata è arrivato l’annuncio ufficiale Dalla trasferta di Reggio ... (spazionapoli)

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 27^giornata del campionato di Serie A, scelto l’arbitro di Napoli-Juventus. Il Napoli è tornato a fare il ... (spazionapoli)

UFFICIALE, Napoli-Juventus sarà arbitrata da Mariani L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, con Mariani che ... (forzazzurri)

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo e Napoli in merito alla sfida di campionato in programma alle 18. In attesa del fischio … ... (forzazzurri)