Udinese-Salernitana | solo 1-1 nella sfida salvezza | botta e risposta

(Di sabato 2 marzo 2024) Nello scontro, le due squadre non vanno oltre al pareggio. Un 1-1 firmato dal vantaggio di Tchaouna e dalladi Kamara. PAREGGIO– Non vanno oltre al pareggio per 1-1, che alla Dacia Arena decidono tutto nel corso del primo tempo. A passare in vantaggio sono gli ospiti, con Tchaouna che al 10? trova la rete dello 0-1. Poco prima di rientrare negli spogliatoi, però, arriva la beffa: al 45’+3, infatti, arriva il gol di Hassane Kamara a rispondere per l’1-1.ripresa rischiano i padroni di casa, quando al 64? Festy Ebosele prende il secondo cartellino giallo e finisce sotto la doccia in anticipo. Nonostante la superiorità numerica, però, lanon riesce a ...

