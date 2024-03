Udinese-Salernitana sabato 02 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 2 marzo 2024) Alla Dacia Arena per l’occasione da non sbagliare per provare a guadagnare margine sulla zona rossa della classifica contro unache nonostante il cambio in panchina tra Inzaghi e Liverani sembra ormai indirizzata alla serie B e dopo essere stata travolta dall’Inter ha perso 2-0 contro il Monza in casa per la terza InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le UFFICIALI di Udinese-Salernitana: la scelta su Dia, out Samardzic: Il sabato si apre con la sfida tra l’Udinese e la Salernitana alle 15: in palio ci sono punti preziosi nella lotta per non retrocedere. Udinese-Salernitana, le probabili formazioni: ancora out ...onefootball

Udinese-Salernitana / Le formazioni ufficiali: fuori Lazar Samardzic: Le formazioni ufficiali di Udinese e Salernitana sono uscite proprio in questo istante. Le due squadre sono pronte per darsi battaglia dall'inizio alla fine e soprattutto conquistare tre punti che ...mondoudinese

Udinese-Salernitana, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente in casa granata: Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Salernitana, partita valida per la 27ª giornata di Serie A. Esclusione eccellente in casa granata: solo panchina per Dia, a cui viene preferito Weissman ...tuttonapoli