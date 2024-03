Udinese Salernitana | Liverani | «Dia si è rifiutato di giocare»

(Di sabato 2 marzo 2024) L’allenatore dellaha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l’. Le paroleha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tranel post gara. «Dia? Si èdi entrare. Su questa decisione ne deve prendere atto la società. Sulla partita dico che abbiamo giocato mezz’ora in superiorità, ma abbiamo anche provato un modulo mai utilizzato e sono molto soddisfatto. Sulla palla di Tchaouna ci avevo creduto, lì sarebbe stata dura per loro riprenderla. Dovevamo sfruttare più l’ampiezza e il giro palla ci veniva lento, ma la squadra ha tenuto bene il campo e ci ha messo cuore. Questa è la cosa più importante»

