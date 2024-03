Udinese-Salernitana | Liverani | “Dia si è rifiutato di entrare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuovo caso Boulaye Dia in casa. Dopo il match dei granata contro l’, il tecnico Fabioha rivelato che l’ex attaccante del Villarreal si èdiin campo nel finale di gara. “Non è volutonegli ultimi 7-8 minuti, ne prendo atto, è una sua scelta che da oggi prenderemo in considerazione. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Fuori rosa? No, non è una scelta che fa l’allenatore, non è una parola giusta ma sicuramente non è un giocatore su cui posso contare”, ha detto a Dazn l’allenatore delladopo l’1-1 della Dacia Arena. Parole diverse per Manolas: “Kostas va ringraziato per la disponibilità, è un esempio”. Resta qualche rimpianto visto che al 67? l’è rimasto in 10 per un ...