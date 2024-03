Udinese Salernitana | Kamara | «Vogliamo dare tutto»

(Di sabato 2 marzo 2024)ha voluto parlare così in vista della sfida che si terrà fra poco tra l’e la. Ecco le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN,ha voluto parlare così prima della sfida tra. «Sono molto felice di essere qui a Udine. Sarà una partita difficile. Contro una squadra sul fondo della classifica non abbiamo mai vinto, efare bene per raggiungere la salvezza»

Alla Dacia Arena per l’Udinese occasione da non sbagliare per provare a guadagnare margine sulla zona rossa della classifica contro una Salernitana che ... (infobetting)

SERIE A - Udinese-Salernitana, le formazioni ufficiali: 02.03 12:40 - SERIE A - Inter a caccia del record di punti: la rincorsa alla Juve inizia contro il Genoa, quote nerazzurre nel Monday Night di San Siro ...napolimagazine

Le UFFICIALI di Udinese-Salernitana: la scelta su Dia, out Samardzic: Il sabato si apre con la sfida tra l’Udinese e la Salernitana alle 15: in palio ci sono punti preziosi nella lotta per non retrocedere. Udinese-Salernitana, le probabili formazioni: ancora out ...onefootball

Udinese-Salernitana / Le formazioni ufficiali: fuori Lazar Samardzic: Le formazioni ufficiali di Udinese e Salernitana sono uscite proprio in questo istante. Le due squadre sono pronte per darsi battaglia dall'inizio alla fine e soprattutto conquistare tre punti che ...mondoudinese