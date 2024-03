Udinese-Salernitana | Ebosele riceve un giallo pesante | salterà la Lazio per squalifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Ammonizioneper l’di Gabriele Cioffi nel corso del primo tempo contro la. Destinatario del provvedimento è Festy, diffidato e quindi costretto a saltare il prossimo impegno esterno contro la. Non è l’unico calciatore in diffida della squadra friulana: a rischioci sono anche Perez, Walace, Success, Thauvin. A Roma tornerà disponibile invece il difensore Thomas Kristensen, fermato dal giudice sportivo in questo turno di campionato. Non mancano gliti anche in casa, che dovrà rinunciare a Guendouzi, Marusic e Pellegrini, tutti espulsi ieri contro il Milan. SportFace.