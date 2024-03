Udinese-Salernitana | Dia si rifiuta di entrare Liverani | «Su di lui non posso più contare»

(Di sabato 2 marzo 2024)finisce 1-1. Al gol di Tchaouna, siglato al 10?, risponde Kamara nel recupero del primo tempo.in dieci uomini per l’espulsione di Ebosele al 64?. Sul finale, Dia sidiin campo. Un punto che serve poco allasempre più ultima a 14 punti. L’è quindicesima e ne ha 24 di punti. In classifica si trova in una posizione di relativa tranquillità con Frosinone e Verona che devono ancora giocare, rispettivamente, contro Lecce e Sassuolo. Solo la squadra di Di Francesco potrebbe scavalcare in classifica i friulani (sedicesimi con 23 punti). Dia sidinel finale diA fine partita, ...

