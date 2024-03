Udinese-Salernitana 1-1 LIVE | rovesciata pazzesca di Kamara!

Le parole dell’allenatore dell’ Udinese Cioffi in vista della sfida salvezza contro la Salernitana oggi. Ecco le dichiarazioni In conferenza stampa ... (calcionews24)

Ammonizione pesante per l’Udinese di Gabriele Cioffi nel corso del primo tempo contro la Salernitana. Destinatario del provvedimento è Festy Ebosele , ... (sportface)

Udinese - Cioffi: "Vogliamo aprire un nuovo ciclo, Samardzic in panchina Serve una scossa": Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Salernitana: "Vogliamo aprire un nuovo ciclo. Una sfida che, se vinta, non ci eliminerebbe del ...napolimagazine

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Venerdì 1 marzo 2024 si preannuncia un'emozionante serata di calcio con il Coca-Cola SuperMatch che vedrà la Lazio scontrarsi co ...digital-news

Udinese-Salernitana, Ufficiali: Dia e Samardzic in panca: Alle 15 fischio d'inizio per Udinese-Salernitana con la squadra di Cioffi che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione da cui dista solo 3 punti. Situazione drammatica per Liverani che cerca le ...firenzeviola