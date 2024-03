Udinese-Salernitana 1-1 | finisce in parità con una magia per parte

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Al Bluenergy Stadium si giocherà la 27a giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La prima partita del sabato di campionato è tra, match valevole per la 27esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Prima frazione con due gol incredibili a Udine. Al 10? Tcahouna punta Kamara, se la sposta sul mancino e con un tiro perfetto sotto il sette porta avanti lacon la prima rete dell’era Liverani. Al terzo di recupero invece altra, questa volta di Kamara: Thauvin dalla sinistra pennella in area, il laterale sinistro di Cioffi si esibisce in rovesciata e realizza l’1-1. SECONDO TEMPO Nella ripresa poteva esserci uno sliding doors con l’espulsione di Ebosele al ...