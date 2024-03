Udinese-Salernitana 1-1 | Cioffi | “Un punto che fa scontenti tutti”

(Di sabato 2 marzo 2024) “È un pareggio che fa, perché volevamo vincere. Ho visto una squadra entrata in campo contratta e subire subito il gol. Poi si è sciolta. Abbiamo creato e trovato spazi, con due o tre occasioni importanti nel primo tempo. Nella ripresa siamo rientrati consapevoli di poter vincere, pur creando meno. Mentre stavo facendo il doppio cambio con gli esterni, è arrivata un’ingenuità grossissima che ci è costata la gara. Bravi i ragazzi a reggere in 10?. Parla così ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Gabrieleal termine del pareggio casalingo contro la. “Volevamo la seconda vittoria in casa per il nostro pubblico. Accettiamo le critiche dei tifosi, perché loro sono il motore vero per cui noi lavoriamo. È giusto che loro siano soddisfatti, noi incassiamo con umiltà ...

Al Bluenergy Stadium di Udine si chiude in pareggio una sfida che chiamava miracolo : l’apre a sorpresa Tchaouna e la pareggia in rovesciata Kamara, mentre i ... (ilgiornale)

Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Udinese e Salernitana che muovono la classifica, ma il punto non basta ai friulani per allontanarsi dalla zona retrocessione ... (gazzettadelsud)

Udinese-Salernitana 1-1, una rovesciata di Kamara neutralizza il vantaggio di Tchaouna: Cioffi rimonta Liverani: Apre il sabato di Serie A, dopo l’anticipo di ieri sera vinto dal Milan contro la Lazio per 0-1 allo Stadio Olimpico di Roma, il match di Udine tra Udinese e Salernitana. Al BluEnergy Stadium si ...trivenetogoal

Udinese-Salernitana 1-1, Liverani: «Dia si è rifiutato di entrare nel finale»: Ora non sembrano esserci quasi più dubbi, la Salernitana a quanto pare non potrà fare più affidamento su Boulaye Dia. La conferma, almeno così sembra in questo momento, è arrivata nel finale di gara ...ilmattino

Liverani: "Dia si è rifiutato di entrare. Da oggi è un giocatore su cui non posso puntare": L'allenatore dei granata ha proseguito: "Rispetto la sua scelta, da domani ne prendo atto. Fuori rosa Non è la parola giusta, ma so che è un giocatore su cui non posso puntare”. Situazione delicata e ...gianlucadimarzio