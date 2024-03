Ucraina | Syrsky annuncia cambiamenti nel personale dell’esercito

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024) Gaza, 2 mar. (Adnkronos) – Il comandante in capo delle forze ucraine Oleksandrha dichiarato di essere costretto a prendere “decisioni sul” riguardo ad alcuni comandanti di brigata del fronte orientale le cui azioni “minacciano la vita e la salute” dei suoi soldati. “Continuo a lavorare sul fronte orientale. Nel giro di tre giorni è diventato completamente chiaro il motivo per cui… alcune brigate riescono a bloccare gli attacchi nemici e mantenere le loro posizioni, mentre altre no”, ha dettosu Telegram. “Dipende innanzitutto dal comandante della brigata, dalla sua formazione, dalla sua esperienza e dalla sua capacità di prendere decisioni adeguate ed equilibrate”, ha sottolineato.ha sostituito Valerii Zaluzhny come comandante in capo l’8 febbraio, nel contesto di più ampi ...