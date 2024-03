Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Drone su San Pietroburgo Attacco russo a Odessa | almeno due vittime

(Di sabato 2 marzo 2024) Leindi sabato 2 marzo, in diretta. Tra i feriti ac’è anche un bambino di tre anni, ricoverato in ospedale per lesioni a una gamba

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia » (corriere)

Ucraina Russia, droni su Odessa, Zelensky: "Servono più sistemi di difesa aerea". LIVE: Esplosioni sono state segnalate questa notte nella città Ucraina nordorientale di Kharkiv, rende noto il sindaco Ihor Terekhov citato dai media locali. L'esercito di Kiev aveva avvertito nelle ore ...tg24.sky

Russia. Arrestato Oleg Orlov, Premio Nobel per la Pace nel 2022 In evidenza: Inoltre, Orlov è stato un critico dichiarato della guerra in Ucraina e, in patria, della guerra al dissenso. L’uomo, infatti, fa parte di un raro e devoto gruppo di attivisti contro la guerra che sono ...gazzettadellemilia

Anche la Moldavia invasa dalla Russia La minaccia di Lavrov: La conferma è arrivata dal Ministro degli Esteri russo, Lavrov, al forum diplomatico di Antalya, in Turchia: “il regime moldavo sta seguendo le orme di quello ucraino abolendo tutto ciò che è russo, ...strettoweb