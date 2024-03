(Di sabato 2 marzo 2024), 2 mar. (Adnkronos) – Le unità del Battaglione Sud russo hanno migliorato la loro posizione in prima linea nell’area di Donetsk, facendo perdere al nemico fino a 410 soldati. Lo ha dichiarato il portavoce dell’unità militare Vadim Astafyev alla Tass.“Le unità del Battaglione Sud, sostenute da forze aeree e di artiglieria – ha precisato – hanno migliorato la loro posizione in prima linea, colpendo le truppe e l’equipaggiamento della 24a Brigata Meccanizzata e della Terza e 92a Brigata d’assalto delle forze armate ucraine vicino a Novoye, Bogdanovka, Andreyevka e Kurdyumovka. Fino a 410 soldati nemici sono stati uccisi o feriti. I sistemi missilistici guidati anticarro e le munizioni vaganti hanno colpito due veicoli corazzati da combattimento e 12 veicoli a motore”. L'articolo CalcioWeb.

