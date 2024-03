Ucraina | Meloni | ' asset? Ci sono soluzioni ma anche oggettive difficoltà'

Joe Biden colleziona gaffe , probabilmente l'unica cosa che riesce a mettere in fila visto che di successi politici non se ne parla. Il presidente americano ... (ilgiornaleditalia)

Toronto, 2 mar (Adnkronos) - "Come alleati della Nato, G7, G20 e partner delle Nazioni unite, lavoriamo in stretta collaborazione per affrontare la sicurezza ... (liberoquotidiano)

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – “Come alleati della Nato, G7, G20 e partner delle Nazioni unite, lavoriamo in stretta collaborazione per affrontare la sicurezza ... (calcioweb.eu)

Giorgia Meloni: "Nessuna crepa col Qurinale. Ce l'avevo con la sinistra": Non sono pentita della candidatura di Truzzu”. Così, la premier Giorgia Meloni sul voto in Sardegna. ... e sullo sblocco dei fondi per l'Ucraina Sullo sblocco dei fondi sovrani russi per la ...tg.la7

Biden confonde Gaza con l’Ucraina: nuova gaffe del presidente Usa durante l’incontro con Meloni: Fa saltare l’incontro con la stampa la prima ministra Giorgia Meloni, dopo il suo incontro con il presidente degli Stati uniti Joe Biden alla Casa Bianca – il secondo in sette mesi… Leggi ...informazione

G7, Meloni a Trudeau “Puntiamo a risultati concreti e incisivi”: “E’ un grande piacere accogliere Giorgia Meloni in Canada. Ci siamo visti una settimana fa in Ucraina dove ha dimostrato l’impegno dell’Italia e del G7 a sostenere Kiev. La sua leadership del G7 è ...lagazzettadelmezzogiorno