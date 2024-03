Ucraina | Kiev | ‘960 militari russi uccisi nell’ultimo giorno’

Mosca , 2 mar. (Adnkronos) - Le unità del Battaglione Sud russo hanno migliorato la loro posizione in prima linea nell'area di Donetsk, facendo perdere al ... (liberoquotidiano)

Guerra tra Russia e Nato L'allarme del Pentagono: «Se Kiev perde, l'Alleanza dovrà combattere»: Una guerra fra la Russia e la Nato. Il segretario della Difesa Lloyd Austin non ha usato mezzi termini quando giovedì ha descritto ai membri del Congresso cosa succederebbe se l'Ucraina fosse ...ilmattino

Ucraina, attacco russo con droni a Odessa. Colpite truppe Kiev nel Donetsk: Un drone ha colpito il nono piano di un grattacielo residenziale. Due persone sono state trovate morte, sepolte sotto le macerie. Secondo Klymenko, altre sette persone risultano disperse. Molti ...adnkronos

Dalla Striscia di Gaza a Chico Forti: cosa ha detto Biden a Meloni: Un colloquio dai toni amichevoli, con il presidente americano che accoglie nello Studio Ovale l’ospite intonando “Georgia on my mind” di Ray Charles, all’inizio di un incontro in cui i due leader hann ...livesicilia