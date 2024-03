Ucraina | il presidente Zelensky incontra gli ambasciatori

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilucraino Volodymyrhato a fine Febbraio 2024 glia Kiev. L’Ambasciatore d’Italia Pier Francesco Zazo è intervenuto in qualità didel Gruppo di supporto degliG7: “Dopo due anni dall’inizio dell’aggressione russa, l’Italia e i Paesi alleati rimangono saldamente a fianco dell’”, ha dichiarato l’ambasciatore, secondo quanto riferisce un tweet della sede diplomatica. “Continueremo a sostenere l’nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Coordineremo le attività del G7 per fornire tutto il sostegno necessario: politico, economico, finanziario, militare e umanitario. Riaffermiamo il nostro impegno a compiere passi avanti nelle sanzioni contro la Russia ...

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (api.follow)

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (strumentipolitici)

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (api.follow)

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (strumentipolitici)

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (api.follow)

Pse, congresso a Roma: "Mai con estrema destra". Schmit candidato a presidenza commissione Ue: E poi il presidente Lofven chiamando l'applauso della platea per ... Schmit, eletto all'unanimità dal congresso, parla di sostegno all'Ucraina che deve aumentare (richiesta che accumuna diversi ...adnkronos

Scholz: «Non invieremo truppe in Ucraina. Bisogna investire di più nella difesa»: sollevato dal presidente Macron, che c'è stato solo pochi giorni fa. «La guerra in Ucraina finirà il giorno in cui Putin deciderà di ritirare le truppe e prenderò questa decisione solo se capirà che ...ilmessaggero

La gaffe di Biden: confonde Gaza con l'Ucraina durante l'incontro con Giorgia Meloni: (LaPresse) Nuova gaffe del presidente americano Joe Biden. Durante l'incontro nello studio Ovale con la premier Giorgia Meloni ha dichiarato che gli Stati Uniti inizieranno a far arrivare aiuti umanit ...video.corriere