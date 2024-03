«Ucraina | conflitto lungo; l?Ue sia più responsabile per difesa e sicurezza»

(Di sabato 2 marzo 2024) Due giorni di visite e incontri a Napoli e in Campania per l?ambasciatore tedesco Hans-Dieter Lucas di recente ritorno dalla Conferenza delladi Monaco.Ambasciatore, due anni di...

Emmanuel Macron ha aperto alla possibilità di inviare truppe europee in Ucraina per aiutare il Paese governato da Volodymyr Zelensky a vincere la guerra ... (today)

La Nato non ha intenzione di inviare truppe da combattimento in Ucraina , come aveva suggerito il presidente francese Emmanuel Macron . L'annuncio è arrivato ... (ilgiornaleditalia)

Nessun comunicato ufficiale a chiusura del meeting Finanze dei Paesi del G20, che si è tenuto in questi giorni a San Paolo, Brasile. Fernando Haddad (foto), ... (linkiesta)

Ecco l’ultimo “ piano Ursula” per la non pace in Europa, così come riportato nell’articolo del Fatto Quotidiano: “Ursula: Prepararsi alla guerra con più armi , ... (ilgiornaleditalia)

La stampa nel mirino e quei giornalisti uccisi in Ucraina e a Gaza per chiudere gli occhi del mondo sulle guerre: Dall’invasione della Russia in Ucraina, almeno 17 giornalisti e operatori sono stati uccisi nel tentativo di documentare il conflitto. Erano tutti ucraini o russi, tranne due statunitensi, due ...tpi

Meloni in Canada, oggi incontro con Trudeau. Focus su Ucraina e Gaza: La visita a Toronto era stata annunciata a metà febbraio dall’ufficio del premier canadese, che già in quell’occasione aveva messo al centro dei colloqui i conflitti internazionali ... sono impegnati ...tg24.sky

Usa-Italia: Biden vede Meloni, focus su G7, Ucraina e Gaza: e Biden ha ringraziato le autorità italiane “per la leadership nel G7 e in Europa per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina”. Al centro del colloquio anche la crisi in Medio Oriente, alla luce del ...agenzianova