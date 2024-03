Ucraina | attacco russo con droni a Odessa | 2 morti e 7 feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Undirussi aha ucciso all'alba due persone e ne ha ferite almeno sette. Lo ha riferito il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko. Tra i settec'è un bambino di tre anni attualmente ricoverato in ospedale per una ferita alla gamba. Secondo quanto riportato, anche sei adulti sarebbero in condizioni da moderate a gravi. Tra le altre vittime figurano una donna incinta e una ragazza di 26 anni in gravi condizioni. Un drone ha colpito il nono piano di un grattacielo residenziale. Due persone sono state trovate morte, sepolte sotto le macerie. Secondo Klymenko, altre sette persone risultano disperse. Molti appartamenti vicini sono rimasti senza riscaldamento a causa degli attacchi.