Ucraina | 1 morto in attacco russo nel Kherson

Confermata, in parte, la versione della Russia. Il dissidente russo Alexei Navalny ''è morto per un coagulo di sangue''. Lo ha detto il capo ... (ilgiornaleditalia)

Come mai il capo dei servizi di intelligence ucraini dichiara ai giornalisti che Alexej Navalny non è stato ucciso, ma è morto per un trombo? Kyrylo Budanov ... (nicolaporro)

Guerra in Ucraina, i droni russi attaccano Kharkiv e Odessa: un morto. Usa: “Meloni grandi partner per la difesa degli ucraini”: Un attacco di droni russi ha colpito questa notte la città Ucraina meridionale di Odessa: almeno una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite. Il governatore Oleh Kiper afferma che tra i ...tag24

Guerra Russia-Ucraina, Kharkiv e Odessa sotto attacco dei droni russi nella notte, morti e feriti: Navalny, migliaia ai funerali a Mosca fra cori «Russia senza Putin». Arresti in tutto il Paese Almeno 2 morti e 7 feriti stanotte in un attacco di droni russi su Odessa. Una vittima anche nell'oblast ...ilsecoloxix

Acquista da 0.7€/sett: C'erano migliaia di persone a Mosca per l'addio ad Alexei Navalny, l'oppositore del Cremlino morto lo scorso 16 febbraio in una colonia penale nell'Artico per ragioni ancora non chiarite. Sotto una fo ...lastampa