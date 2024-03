L'omicidio si è consumato a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Vittorio Pescaglini ha atteso la moglie in strada e l'ha pugnalata con un coltello da ... (ilgiornale)

Per la sparatoria avvenuta ieri sera nel rione dello Sperone a Palermo , costata la vita al 37enne Giancarlo Romano, fermati padre e figlio ma anche il 29enne ... (fanpage)

Un contrasto molto acceso sulla gestione di alcuni affari illeciti nella zona di corso dei Mille, a Palermo. Sarebbe questo lo scenario in cui si è consumato ... (today)

Darfo Boario Terme (Brescia) – Giornata tragica sulle strade bresciane, quella di oggi 28 febbraio. In poche ore si sono registrati già due incidenti mortali. ... (ilgiorno)

Casarano, freddato per strada con 3 colpi di pistola: Vittima in pieno giorno il 30enne Antonio Afendi, del posto. L'uomo era già scampato nell'ottobre 2019 ad un altro agguato. Indagano i Carabinieri.leccesette

Casarano, Ucciso in pieno giorno a colpi di arma da fuoco esplosi da un'auto in corsa: La vittima è Antonio Amin Afendi. L’uomo il 25 ottobre del 2019 sopravvisse a un sanguinoso agguato in stile mafioso ...lagazzettadelmezzogiorno

Ucciso in strada un 31enne a Casarano: era sopravvissuto a un agguato a colpi di kalashnikov cinque anni fa: Un uomo è stato Ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno giorno nel centro ... di arma da fuoco esplosi da un'auto scura di grossa cilindrata mentre si trovava in strada. L'uomo il 25 ottobre del 2019 ...bari.repubblica