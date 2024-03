Ucciso a colpi di arma da fuoco esplosi da un’auto in corsa | era sopravvissuto a un agguato nel 2019

Un uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, è stato Ucciso ieri a Vercelli in casa della compagna . La donna è in stato di fermo: lo avrebbe colpito almeno 10 volte ... (fanpage)

Casarano, uomo Ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco in pieno giorno: Un uomo è stato Ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco in pieno giorno nel centro di Casarano, in provincia di Lecce. Tutto è avvenuto intorno alle 12. La vittima è Antonio Amin Afendi.blitzquotidiano

Omicidio in Salento, 31enne Ucciso in strada in pieno giorno: Un uomo è stato Ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno giorno nel centro di Casarano, in provincia di Lecce. E' accaduto poco fa. La vittma - secondo le prime e frammentarie informazioni - sarebbe ...ansa

Nizza Monferrato, 50enne accoltellato a morte: fermata la figlia 19enne: Omicidio a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove ieri pomeriggio un uomo di 50 anni è stato Ucciso con diversi colpi di arma bianca. Nella notte i carabinieri di Canelli, nell'astigiano, hanno ...adnkronos