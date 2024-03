I fatti si sono registrati nella serata di venerdì – 1 marzo – in un appartamento in via San Giovanni, a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. omicidio Nizza ... (ilcorrieredellacitta)

Makka Sulayev, 19 anni , la Ragazza fermata nell’Astigiano per l’omicidio del padre , Akhyad Sulaev, 50 anni , avrebbe agito per difendere la madre nel corso ... (gazzettadelsud)

Svolta nelle indagini dell'omicidio di Nizza Monferrato (Asti), in cui un uomo ieri, 1 marzo, ha perso la vita in casa al termine di una lite. Secondo quanto ... (ilmessaggero)

Uccide la madre a Firenze dopo essersi barricato in casa: arrestato 59enne, avrebbe strangolato l'85enne: Si barrica in casa e Uccide la madre Lo zio si sarebbe quindi allontanato per chiedere l’intervento i soccorsi, ma all’arrivo dell’ambulanza del 118, il 59enne si era già barricato in casa con la ...notizie.virgilio

Uccide il padre e confessa: «L’ho fatto per difendere mamma, ci maltrattava sempre»: Makka Sulayev, la 19enne fermata nell’Astigiano per l’omicidio del padre Akhyad Sulaev, 50 anni, ha agito per difendere la madre nel corso dell’ennesima lite in famiglia. «Stanca» delle continue ...unionesarda

Makka Sulaev, figlia 18enne Uccide il padre a Nizza Monferrat: «Stanca delle violenze che subivamo io e mia madre»: La vittima, uccisa a coltellate, è Akhyad Sulaev, 50 anni, immigrato in Italia alcuni anni fa con la moglie e quattro figli. La più grande di loro, Makka, sarebbe la colpevole dell'omicidio. I ...ilmessaggero