Uccide il padre a coltellate | arrestata una diciottenne nell' Astigiano

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - È stata portata in stato di arresto in una struttura protetta la 19enne Makka Sulaev che ieri sera a Nizza Monferrato,, ha accoltellato a morte ilAkhyad, 50 anni. Il suo fermo è stato disposto dal sostituto procuratore di Alessandria Andrea Tucano, che l'ha interrogata. La famiglia, che comprende anche la mamma e tre fratelli più piccoli, è immigrata in Piemonte alcuni anni fa, proveniente dal Caucaso. Sono musulmani osservanti, tanto che Makka anche ieri sera indossava il hijab. C'è un'ipotesi più di altre che prende sempre più corpo per spiegare l'aggressione mortale nei confronti delAkhyad ed è quella (che ancora non trova conferme ufficiali) dell'intervento a difesa della madre al culmine dell'ennesimo litigio. Una tensione che, al di la delle apparenze, da tempo stava ...