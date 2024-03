Uccide il padre a coltellate | arrestata una 18enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - È in stato di arresto Makka, la ragazza poco più cheche secondo la ricostruzione dei Carabinieri, ha ucciso aieri sera a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, ilAkhyad Sulaev, 50 anni, al culmine di un litigio le cui ragioni sono ancora oscure. La famiglia - che comprende anche la mamma e tre fratelli più piccoli, è immigrata in Piemonte alcuni anni fa, proveniente dal Caucaso. Sono musulmani osservanti, tanto che Makka anche ieri sera indossava il hijab. La ragazza, secondo quanto si è appreso, è iscritta con ottimi risultati al terzo anno del liceo scientifico, ma dà una mano in casa facendo la cameriera in un locale la sera. Anche il papà e la mamma lavorano in un ristorante. L'uomo è stato colpito all'addome. Soccorso dai medici del 118, è morto poco dopo. La ragazza era in casa, paralizzata dalla ...