Tutti i rischi della disinformazione. Dall'IA agli impatti sulle elezioni

(Di sabato 2 marzo 2024) Nel solo 2023 ci sono stati quasi cinquecento milioni di account finti rimossi a livello globale. Solo in Italia, i contenuti segnalati come fake news sono stati oltre sette milioni, e 45mila sono stati quelli rimossi perché in violazione degli standard delle piattaforme su cui comparivano. Sono solo alcuni dei dati che danno il segno del peso che laha nell’epoca digitale presentati nel corso dell’evento Definanziare la, promosso alla Camera dei deputati dal Comitato atlantico italiano e da Balkan free media iniative. “Laè ormai il secondo pilastro, dopo le armi, del confronto internazionale”, ha sottolineato l’onorevole Lorenzo Cesa, presidentedelegazione italiana presso l’Assemblea parlamentareNato e promotore dell’iniziativa. Per ...